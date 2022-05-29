Кевин Гарнетт: «Поздравляю, Ди Хэм. Ты это заслужил, бро»

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Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» Кевин Гарнетт поздравил Дарвина Хэма с назначением на пост главного тренера «Лейкерс».

«Поздравляю, Ди Хэм. Ты это заслужил, бро. Пусть у тебя все получится», – написал член Зала славы.

Ранее Гарнетт посмеялся над списком кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс», в котором находился Хэм.

«Они это серьезно? «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера? Да ладно вам», – написал Кевин.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

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