Кевин Гарнетт: «Поздравляю, Ди Хэм. Ты это заслужил, бро»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостона» поздравил Дарвина Хэма с назначением на пост главного тренера «Лейкерс».

«Поздравляю, Ди Хэм. Ты это заслужил, бро. Пусть у тебя все получится», – написал член Зала славы.

Ранее Гарнетт посмеялся над списком кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс», в котором находился Хэм.

«Они это серьезно? «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера? Да ладно вам», – написал Кевин.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века