Кевин Гарнетт: «Уорриорз» набрали чемпионский ход и выступают на абсолютно другом уровне»

Теги Бостон Голден Стэйт Мемфис Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Баскетбол

Член Зала славы, чемпион НБА в составе «Бостона» Кевин Гарнетт высоко оценил шансы «Голден Стэйт» на победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

«Ставлю на «Уорриорз». Чувствую, что они достигли уровня чемпионской команды. И дело не в том, кто там играет, а в том, как они это делают. Они играют вместе и передают друг другу опыт. На мой взгляд, это говорит о том, что они набрали полный ход и выступают на абсолютно другом уровне прямо сейчас», – заявил Гарнетт.

«Голден Стэйт» обыграли «Денвер» в первом раунде плей-офф-2022 (4-1). В воскресенье команда проведет первый матч серии против «Мемфиса».

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году

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