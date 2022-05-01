Кевин Гарнетт: «Уорриорз» набрали чемпионский ход и выступают на абсолютно другом уровне»

Член Зала славы, чемпион НБА в составе высоко оценил шансы на победу в чемпионате в нынешнем сезоне.

«Ставлю на «Уорриорз». Чувствую, что они достигли уровня чемпионской команды. И дело не в том, кто там играет, а в том, как они это делают. Они играют вместе и передают друг другу опыт. На мой взгляд, это говорит о том, что они набрали полный ход и выступают на абсолютно другом уровне прямо сейчас», – заявил Гарнетт.

«Голден Стэйт» обыграли «Денвер» в первом раунде плей-офф-2022 (4-1). В воскресенье команда проведет первый матч серии против .

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году