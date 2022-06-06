Денис Захаров – о решающем трехочковом: «Был уверен, что попаду. Моя точка»

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Защитник «Зенита» Денис Захаров поделился эмоциями после решающего трехочкового броска за 2,5 минуты до конца седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (81:75, 4-3).

«Это такой же бросок, как и предыдущие сотни тысяч, которые мы сделали в завершившемся сезона. В моменте ты не думаешь о его важности, совершаешь все действия на автомате. Я получил отличный пас от Джордана Лойда, возникла удобная ситуация, и я атаковал через Каспера Уэйра.

Был уверен, что попаду. Моя точка», – сказал Захаров.

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