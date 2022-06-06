Сергей Базаревич: «Евролиги не стало. Вот мы и получили такую зажигательную серию»

Бывший тренер сборной России Сергей Базаревич считает, что отстранение от участия в нынешнем сезоне Евролиги повысило интерес российских команд к чемпионату Лиги ВТБ.

– Гегемония уходит в Санкт-Петербург из Москвы: два «Зенита» – чемпионы, СКА – почти, волейбол тоже сильный.

– Но «Зенит» выиграл один раз за 20 лет. Я бы не стал думать такими категориями противостояния «Москва – Питер». И я не настолько вовлечен в общий спорт.

Мне понравилось, что у нас, наконец, была такая серия. Я всегда говорил, что надо больше всего уважать собственный чемпионат, а не еврокубки. В еврокубках может быть все что угодно. Была тенденция, что наш чемпионат – это какие-то отборочные соревнования за выход в Евролигу. А Евролиги теперь не стало, так что титул стал будто бы единственной ценностью. Вот мы и получили такую зажигательную серию.

Как вы говорите, «Москва – Питер»? Пусть теперь Москва ответит. А еще есть Самара.

– Это не говорит о том, что у «Зенита» чуть лучше ресурсы, чем у ЦСКА? Что теперь мы увидим обратную тенденцию в баскетболе?

– Сейчас трудно что-то прогнозировать во всех отношениях. Что будет дальше со спортом – трудно сказать», – сказал Базаревич.

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