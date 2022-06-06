Эл Хорфорд: «Выходки Дрэймонда Грина никак не повлияли на игру «Бостона»

Тяжелый форвард «Бостона» после второго матча финальной серии плей-офф против «Голден Стэйт» (88:107, 1-1) ответил на вопрос, как «выходки» Дрэймонда Грина повлияли на игру «Селтикс».

«Никак не повлияли.

Я к тому, что он будет продолжать делать то, что он делает. Нас это не беспокоит. Мы сосредоточены на своей игре. Сегодня у нас просто не получилось. В третьем матче дома мы будем лучше», – сказал Хорфорд.

Во втором матче Грин мог быть удален с площадки за стычку с Джейленом Брауном, но судьи не дали ему второй технический.

После матча сестра Хорфорда Анна написала в Twitter: «Если Дрэймонд Грин не может переиграть оппонента, то переходит к грубости. А Джордан Пул следует его примеру».

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