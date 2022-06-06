Дрэймонд Грин: «Удивился, что «Селтикс» бросили играть так рано»

Форвард «Голден Стэйт» признался, что был удивлен, когда главный тренер «Бостона» убрал стартовых игроков с площадки за 10:45 до конца второго матча финальной серии (107:88, 1-1).

«Перед четвертой четвертью мы вели 23 очка. В такой ситуации все, что нужно, это один удар. Ты наносишь один удар, и все. Так и случилось. Мы нанесли удар, оторвались на 29 очков, и они перестали играть.

Немного удивился, что они бросили играть так рано. Я понимаю это и уважаю. Но не ожидал, что вернусь на площадку после тайм-аута и увижу, что они убрали стартовых игроков», – сказал Грин.

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