Марк Стейн: «Лейкерс» сказали Джувэну Ховарду, что должность главного тренера его, если он этого захочет»

По словам инсайдера Марка Стейна, «Лейкерс» хотели видеть на посту главного тренера.

«Лейкерс» сделали Ховарду такое убедительное предложение, что смысл был ясен: должность его, если он этого захочет. Ховард в свою очередь дал понять, что, несмотря на его давние отношения с Леброном Джеймсом и вице-президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс» Робом Пелинкой, он не хочет отказываться от Университета Мичиган и возможности тренировать своих сыновей Джейса и Джетта», – сказал Стейн.

Сегодня «Лейкерс» официально объявили о назначении Дарвина Хэма на должность главного тренера.

Ховард, чемпион НБА-2012/13 в составе «Майами», возглавляет Мичиган с 2019 года. За команду университета играют два сына Джувана – Джейс и Джет. Сообщалось, что он отклонил предложение .

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