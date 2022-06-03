Дарвин Хэм официально стал главным тренером «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» объявили об официальном назначении Дарвина Хэма на должность главного тренера. По информации СМИ, стороны заключили контракт на четыре года.

Хэм стал 28-м главным тренером в истории «Лейкерс», заменив Фрэнка Вогеля, который был отправлен в отставку после непопадания команды в плей-офф.

48-летний специалист ранее никогда не работал главным тренером в НБА. С 2018 года он был помощником в штабе Майка Буденхольцера в «Милуоки». В период с 2011 по 2013 годы ассистировал в «Лейкерс».

Хэм отыграл 8 сезонов в НБА в качестве игрока, став чемпионом лиги с «Детройтом» в 2004-м. В прошлом сезоне Дарвин выиграл чемпионат с «Бакс».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные