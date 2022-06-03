Дарвин Хэм официально стал главным тренером «Лейкерс»

«Лейкерс» объявили об официальном назначении Дарвина Хэма на должность главного тренера. По информации СМИ, стороны заключили контракт на четыре года.

Хэм стал 28-м главным тренером в истории «Лейкерс», заменив , который был отправлен в отставку после непопадания команды в плей-офф.

48-летний специалист ранее никогда не работал главным тренером в НБА. С 2018 года он был помощником в штабе Майка Буденхольцера в «Милуоки». В период с 2011 по 2013 годы ассистировал в «Лейкерс».

Хэм отыграл 8 сезонов в в качестве игрока, став чемпионом лиги с «Детройтом» в 2004-м. В прошлом сезоне Дарвин выиграл чемпионат с «Бакс».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века