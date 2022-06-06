Сергей Кущенко: «Всеми в Европе признано, что финал Единой лиги ВТБ был невероятным»

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил высокий уровень борьбы в финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (4-3).

«Трудно представить что-то более грандиозное. Сегодня и во всей серии команды подарили нам баскетбольный спектакль. Когда серия доходит до решающей игры — важна каждая деталь. Сначала «Зенит» уверовал, что при «+15» у них закончилось трудолюбие к чемпионству.

Но ЦСКА есть ЦСКА — вернулись в игру на характере. Все строилось на защите. Была засуха у «Зенита», где они не попадали минут семь или восемь — вот такая защита была у армейцев. Затем все перевернулось, и уже «Зенит» попадал и засушил ЦСКА.

Все получили удовольствие от баскетбола такого качества и уровня накала эмоций. Очень многие смотрят нас в Европе. Мы получили много сообщений, всеми признано, что это что-то невероятное. Это признание коллег из других европейских лиг и из тренерских штабов европейских клубов. Баскетбольный праздник удался на славу! Солд-аут в «Мегаспорте»! Для лиги это просто мечта.

У нас не было ни одной сухой серии в полуфиналах. И финальная серия до четырех побед — ключевой фактор победы «Зенита». Потому что «Зенит» сохранил большее количество исполнителей после ситуации, когда стали уезжать легионеры. Ключевой момент седьмого матча — потеря Алексея Шведа в четвертой четверти. Его очков просто не хватило для того, чтобы ЦСКА зацепился за матч», — сказал Кущенко.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко

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