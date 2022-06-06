Евгений Богачев: «У Хезони было желание остаться в УНИКСе, но неучастие в Евролиге может повлиять на его решение»

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что MVP прошедшего сезона Лиги ВТБ, хорватский форвард может покинуть казанский клуб, если тот не будет участвовать в следующем сезоне .

«У нас есть контракт с Марио, у него было желание остаться. Ему нравится Казань, но УНИКС и другие российские клубы сейчас без Евролиги. Это может повлиять на его дальнейшее решение. Хотелось бы, чтобы он и главный тренер Велимир Перасович остались, но не все зависит от УНИКСа. Из иностранных игроков, помимо Марио, у нас на контракте только Марко Списсу. Из российских баскетболистов на контракте Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Артем Клименко и Артем Комолов», – рассказал Богачев.

Согласно сообщениям СМИ, Хезоня уже согласовал условия контракта с .

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