Евгений Богачев: «У Хезони было желание остаться в УНИКСе, но неучастие в Евролиге может повлиять на его решение»

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Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что MVP прошедшего сезона Лиги ВТБ, хорватский форвард Марио Хезоня может покинуть казанский клуб, если тот не будет участвовать в следующем сезоне Евролиги.

«У нас есть контракт с Марио, у него было желание остаться. Ему нравится Казань, но УНИКС и другие российские клубы сейчас без Евролиги. Это может повлиять на его дальнейшее решение. Хотелось бы, чтобы он и главный тренер Велимир Перасович остались, но не все зависит от УНИКСа.   Из иностранных игроков, помимо Марио, у нас на контракте только Марко Списсу. Из российских баскетболистов на контракте Андрей Воронцевич, Вячеслав Зайцев, Артем Клименко и Артем Комолов», – рассказал Богачев.

Согласно сообщениям СМИ, Хезоня уже согласовал условия контракта с «Реалом».

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