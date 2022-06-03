Велимир Перасович может возглавить «Маккаби Тель-Авив»

Израильский рассматривает как одного из кандидатов на должность главного тренера в следующем сезоне, сообщает BasketNews.

«Однако даже в этом случае не похоже, что в ближайшее время начнутся какие-либо переговоры», – пишет издание.

57-летний хорватский специалист руководит казанским с июня 2021 года. Под его руководством команда заняла третье место в Единой лиге ВТБ нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» могут возглавить Хавьер Паскуаль («Зенит») или Пабло Ласо («Реал»).

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги