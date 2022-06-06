Тони Джекири интересен «Олимпиакосу», «Баварии» и «Маккаби»

Центровой УНИКСа Тони Джекири (27 лет, 213 см) находится в сфере интересов , «Баварии» и .

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, Джекири покинет казанский клуб в межсезонье-2022.

Джекири провел в УНИКСе сезон-21/22. В матчах Лиги ВТБ уроженец Нигерии набирал 7,5 очка, 6,0 подбора, 1,4 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру.

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