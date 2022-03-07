«Реал» может отправить в отставку Пабло Ласо

может отправить в отставку главного тренера команды , сообщает испанское издание Marca.

Эта неделя станет решающей для 54-летнего специалиста. Соперниками мадридцев будут «Црвена Звезда», «Милан» и «Сан-Пабло Бургос».

Ласо подписал свой первый контракт с «Реалом» в 2011 году и выиграл с командой два чемпионата Евролиги, пять чемпионатов Испании, шесть Кубков Испании и шесть Суперкубков Испании.

«Реал» идет на первом месте в ACB (17-5) и на втором – в (20-6).

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде