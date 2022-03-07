«Реал» может отправить в отставку Пабло Ласо

«Реал» может отправить в отставку главного тренера команды Пабло Ласо, сообщает испанское издание Marca.
Эта неделя станет решающей для 54-летнего специалиста. Соперниками мадридцев будут «Црвена Звезда», «Милан» и «Сан-Пабло Бургос».
Ласо подписал свой первый контракт с «Реалом» в 2011 году и выиграл с командой два чемпионата Евролиги, пять чемпионатов Испании, шесть Кубков Испании и шесть Суперкубков Испании.
«Реал» идет на первом месте в ACB (17-5) и на втором – в Евролиге (20-6).
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