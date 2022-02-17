Пабло Ласо – о слухах про Ларкина: «Такие новости могут негативно влиять на коллектив»

Главный тренер «Реала» признался, что его не впечатлила информация в прессе о якобы договоренности между клубом и звездным разыгрывающим .

«Я узнал об этом сына, когда мы связались после тренировки. Конечно же, Ларкин выдающийся игрок. И я всегда говорю, что должен пытаться заполучить лучших.

Но вместе с тем я всегда говорю, что такие новости могут негативно влиять на коллектив, могут внести раскол. В то же время я абсолютно спокоен, так как знаю, что мои игроки сейчас сосредоточены на матче с «Бреоганом», – заявил Ласо.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие