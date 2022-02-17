Пабло Ласо – о слухах про Ларкина: «Такие новости могут негативно влиять на коллектив»

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Главный тренер «Реала» Пабло Ласо признался, что его не впечатлила информация в прессе о якобы договоренности между клубом и звездным разыгрывающим «Анадолу Эфеса» Шейном Ларкином.

«Я узнал об этом сына, когда мы связались после тренировки. Конечно же, Ларкин выдающийся игрок. И я всегда говорю, что «Реал» должен пытаться заполучить лучших.

Но вместе с тем я всегда говорю, что такие новости могут негативно влиять на коллектив, могут внести раскол. В то же время я абсолютно спокоен, так как знаю, что мои игроки сейчас сосредоточены на матче с «Бреоганом», – заявил Ласо.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

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