Куин Снайдер уходит из «Юты»

покидает пост главного тренера «Юты».

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, специалист решил отказаться от должности по собственному желанию, несмотря на хорошие отношения с руководством клуба.

Снайдер отработал в «Юте» восемь лет. За эти годы «Джазмены» шесть раз выходили в плей-офф, а в прошлом сезоне заняли первое место в регулярном сезоне.

Ранее сообщалось, что владелец «Джаз» Райан Смит и президент по баскетбольным операциям в течение нескольких недель пытались найти решение, которое позволит клубу сохранить Снайдера.

«Мне кажется, что им нужен новый голос для того, чтобы продолжать развиваться. Вот и все. Никаких философских разногласий, никаких других причин.

После восьми лет я почувствовал, что пришло время двигаться вперед. Мне требовалось время после сезона, чтобы немного отдохнуть и убедиться в том, что я принял верное решение», – цитирует Снайдера журналист Дэвид Лок.

За 8 лет с «Ютой» у Снайдера 372 победы и 264 поражения (59%). Больше него с «Джаз» побеждал только легендарный Джерри Слоун.

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