Тренеры и игроки перед 2-м матчем финала НБА надели футболки с призывом к реформе по контролю за оружием

Тренеры и игроки перед вторым матчем финала НБА «Уорриорз» – «Селтикс» (107:88, 1-1) надели футболки с призывом к реформе по контролю за оружием в США.

На оранжевых футболках была надпись «Пора остановить насилие с применением огнестрельного оружия».

Главный тренер «Голден Стэйт» ранее неоднократно высказывался о необходимости изменения законодательства в США. В конце мая специалист эмоционально отреагировал на стрельбу в техасской школе, в результате которой погибли 18 детей и 3 взрослых.

«Мы как лига убеждены в том, что людям пора обратить внимание на ситуацию и принять участие в общенациональных усилиях по снижению насилия с применением огнестрельного оружия. Для этого есть способы. Есть проверенные законы, которые ждут своего принятия, скажем, проверка биографических данных покупателей оружия. Есть вещи, которые мы можем осуществить, чтобы не нарушать закрепленные во Второй поправке права людей, но спасать при этом жизни.

Идея ношения футболок обеими командами состоит в том, чтобы люди понимали, что они могут внести свой вклад в историю с предотвращением насилия с применением огнестрельного оружия», – заявил Керр перед вторым матчем в воскресенье.

Главный тренер «Селтикс» отметил, что участвующие в финальной серии НБА команды одинаково смотрят на ситуацию.

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