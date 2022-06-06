Болельщики «Уорриорз» стоя аплодировали Гэри Пэйтону II, который вернулся в строй после перелома

Защитник «Голден Стэйт» восстановился после перелома локтя и дебютировал в финальной серии с «Бостоном» во втором матче.

В победной домашней встрече (107:88, 1-1) Гэри набрал 7 очков, 3 подбора и 3 передачи при 3 из 3 с игры за 25 минут.

Пэйтон получил травму после грубого фола во время серии второго раунда с «Мемфисом». Болельщики стоя аплодировали баскетболисту в момент его первого появления на площадке в середине первой четверти.

Ошибки Грина, слабость Пула, отсутствие плана «Б» у Керра. «Бостон» побил «Голден Стэйт» их же методами