Димитрис Итудис: «Горжусь теми, кто остался в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда в финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-4).

Ранее греческий специалист также объявил, что покидает ЦСКА.

«Поздравляю «Зенит». Они заслуженно выиграли серию, потому что были лучше в предыдущих матчах. Это была очень сложная серия. Думаю, она понравилась болельщикам, игрокам и тренерам. В ней было много и хорошего и плохого. В целом, по ходу сезона нам пришлось столкнуться со многими трудностями. Горжусь теми, кто остался в команде. Они многое показали своей игрой и своим поведением.

Нам очень не хватало важных игроков, которые были с командой в начале сезона. Пришлось перестраиваться на ходу. К этому всему добавилось то, что в третьей четверти сломал кисть. Это случилось в тот момент, когда мы переломили ход матча и вели в шесть-семь очков. Не ищу здесь оправданий, просто говорю о факте.

Хочу поблагодарить руководство за возможность работать в таком клубе. Хочу поблагодарить болельщиков за их понимание того, что происходит. Сегодня пришло 12 с лишним тысяч. Клуб делает отличную работу, чтобы болельщиков становилось больше», – сказал Итудис.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России