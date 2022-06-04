Виталий Фридзон: «Хочется переписать историю российского баскетбола, прервать победную серию ЦСКА»

Ветеран «Зенита» поделился своими ожиданиями от решающего седьмого матча финальной серии лиги ВТБ против ЦСКА (3-3), которая состоится в воскресенье в Москве.

«Кубок – это самое важное, что стоит на кону. Еще хочется переписать историю российского баскетбола, прервать победную серию ЦСКА. Последний раз это удавалось «Урал-Грейту» (в сезоне-2001/02. – прим. Sports.ru). Теперь шанс есть у нас. Чтобы выиграть у ЦСКА третий матч подряд, нужно собраться и показать свой максимум.

На мой взгляд, психологическое преимущество «Зенита» не так важно. Все понимают, что это последний матч сезона. Игра, в которой определится чемпион. Поэтому баскетболисты обеих команд будут отдаваться на 100 процентов, оставят на паркете все что есть. Понятно, все подустали. Так что на первый план выйдет тот, кто будет свежее, у кого будет больше желания, у кого осталось больше эмоций.

Удивить все-таки уже тяжело. За шесть матчей все, что можно, уже показали друг другу. Прекрасно знаем все комбинации и взаимодействия. Безусловно, преимущество свой площадки – большой козырь для ЦСКА. Посмотрите, как наши болельщики поддерживали нас на «Сибур Арене» в этом плей-офф. Это придало очень много сил.

Конечно, играть в Петербурге седьмой матч нам было бы гораздо легче. Знаю, что сейчас в Москве сумасшедший ажиотаж. Билетов уже не достать, будет полный зал. При этом в пятом матче мы доказали, что можем побеждать на чужой площадке. Прекрасно понимаем, что можем выиграть седьмую игру. Все ребята знают, как это сделать», – сказал Фридзон.

«Зенит» внезапно разгромил ЦСКА, активировав уникальную защиту. В финале Лиги ВТБ будет решающий седьмой матч