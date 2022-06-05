Никита Курбанов: «Надо отдать должное «Зениту», они продолжили играть при 1-3»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов похвалил «Зенит» после решающего матча финальной серии лиги ВТБ (75:81, 3-4).

Сине-бело-голубые уступали со счетом 1-3 по ходу серии, но сумели переломить ситуацию.

«Надо отдать должное «Зениту». Они здорово играли всю серию. Несмотря на счет в серии, они не опустили рук и продолжали играть.

Мы должны с достоинством принять это поражение. Тем более, что второго места в моей коллекции еще не было. Это тоже для меня новый опыт.

Надо поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня пришли нас поддержать. Ездили в Питер, поддерживали нас.

Наверное, сейчас хочется пожелать, чтобы в нас не кидали камнями. Нам и так сейчас не очень хорошо. Опять же, с большим уважением отношусь к , поздравляю ребят», – сказал Курбанов.

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