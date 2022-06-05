Станислав Еремин: «Потеря Алексея Шведа оказалась невосполнимой для ЦСКА»

Председатель тренерского совета РФБ Станислав Еремин отметил влияние кадровых потерь ЦСКА на результат финальной серии лиги ВТБ против (3-4).

«Поздравляю «Зенит». Они заслуженно стали чемпионами, на протяжении всего сезона показывали отличную игру и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Поздравляю с завершением сезона и ЦСКА. Клуб понес серьезные и существенные кадровые потери. Их было сложно восполнить.

Болельщики получили потрясающую, яркую финальную серию. Очень рад за наш баскетбол. Мы попали в трудную ситуацию, но с достоинством с ней справились, показали достойный финал. Считаю, Евролига очень многое потеряла, отстранив наши команды. «Ожидал, что «Зенит» начнет серию с ЦСКА лучше. Петербуржцы отлично выглядели в серии с УНИКСом, но в начале финальной серии против ЦСКА у них случился спад. Возможно, это было связано с некоторым страхом в глазах игроков «Зенита».

Ключевым в серии, как ни странно, стал четвертый матч. Именно тогда «Зенит» по-настоящему преобразился и поверил в свои силы. «Зенит» увеличил давление, ЦСКА же на фоне усталости упал. было необходимо расширение состава. Алексею Шведу, Николе Милутинову, и не хватило свежести.

В сегодняшнем матче произошли серьезные перебои. Оборона «Зенита» очень мощно сыграла против и Николы Милутинова. Получив большое преимущество по очкам, немного потеряли в концентрации. ЦСКА за счет характера вернулся в игру, но удача сопутствовала больше «Зениту». Потеря Шведа оказалась невосполнимой. Игра Уилла Клайберна и была далека от той, что они должны были показать. Очень посредственно провели серию.

«Зенит» с удалением Паскуаля не растерялся. Не знаю, руководил ли он командой дистанционно, но некоторые изменения были проведены очень удачно. Денис Захаров классно вошел в игру. Это была одна из ключевых изюминок в матче.

Не показалось ли, что удаление Паскуаля лишь подстегнуло «Зенит»? Когда игрокам не удается полностью сконцентрироваться на своих задачах, когда им кажется, что судьи работают против них, то тренеры зачастую берут огонь на себя. В случае с Паскуалем все получилось достаточно жестко. Но с момента его удаления «Зенит» заиграл даже лучше, а судьи, кажется, стали действовать лояльнее к петербуржцам», – сказал Еремин.

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