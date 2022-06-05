Сергей Иванов: «Я говорил , что если серия будет длинной, то преимущество будет у «Зенита». Армейцы выдохлись»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов считает, что игроки ЦСКА выдохлись под конец финальной серии плей-офф против «Зенита» (3-4) и поэтому проиграли три последних матча.

«Я говорил , что если серия будет длинной, то преимущество будет у «Зенита». Если короткой – то у ЦСКА. Армейцы просто выдохлись.

Этот сезон и финал – лучшие в истории Единой лиги ВТБ, это точно. Сценарий повторил хоккейную серию – один в один. И ключевой момент – травма Шведа», – сказал Сергей Иванов.

В финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА обыграл магнитогорский «Металлург», уступая по ходу серии 1-3.

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