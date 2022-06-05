Шакил О′Нил: «Там, откуда я родом, любой может достать оружие в любое время»

Бывшая звезда НБА, ныне телеведущий TNT Шакил О′Нил высказался об ограничении оборота огнестрельного оружия в США.

«Не нужно забывать о черном рынке. Там, откуда я родом, любой может достать оружие в любое время. Я говорю не о магазине, где ты должен показать удостоверение личности, я говорю об улице», – сказал Шак.

Видео с цитатой Шака опубликовал в Twitter конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

О′Нил родился в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

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