Шакил О′Нил: «Я самый красивый 7-футовый игрок в мире»

Легендарный центровой, член Зала славы Шакил О′Нил в недавнем выпуске «The Big Podcast» заявил, что он самый красивый игрок с ростом выше 7 футов (около 213 см) в мире.

«Я горжусь тем, что я самый красивый 7-футовый игрок в мире. Юинг, Дикембе, Гобер... Да бросьте, я самый красивый 7-футовый игрок в мире.

Почему у меня такая походка? У меня болят бедра, потому что я набрал 28 996 очков и завоевал четыре перстня», – сказал Шак.

«Я чудо природы. Вы никогда не встречали такого большого и сексуального мужчину». Как Шакил О’Нил становился главным толстяком НБА