Сергей Кущенко: «Седьмой матч ЦСКА – «Зенит» побьет рекорд посещаемости плей-офф Лиги ВТБ»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что седьмой матч финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (3-3) станет самым посещаемым в истории плей-офф Лиги ВТБ.

«Лига продолжает в этой серии ставить рекорды. Количество обращений в лигу, в клубы, персональных звонков по билетам зашкаливали сразу после шестого матча. Наверное, тем, кто достал билет, очень повезло.

Мне звонили люди, которых по 15-20 лет не видел: «Я в Москве, хочу посмотреть баскетбол, неужели ты не сможешь достать билет?» И уверен, что матч будет уникальный».

Учитывая солд-аут, что продано более 12 тысяч билетов, этот матч побьет рекорд «Жальгириса». Здорово, что рождаются новые битвы-бренды. Когда-то в чемпионате России было принципиальным противостояние ЦСКА и «Урал-Грейта», ЦСКА и «Автодора», позже – ЦСКА – «Химки» стал ключевой встречей. И вот пришло время нового соперничества, и вывеска «Битва двух столиц» теперь и в баскетболе», – сказал Кущенко.

В субботу пресс-служба ЦСКА сообщила, что клуб реализовал все билеты на решающий матч серии.

Предыдущий рекорд посещаемости плей-офф Лиги ВТБ был установлен в 2013 году на матче «Жальгирис» – «Локомотив-Кубань». Игру посетили 10 121 человек.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»