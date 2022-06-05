Хавьер Паскуаль: «Надо воспринимать этот матч как финал финалов!»

Главный тренер «Зенита» рассказал о настрое, с которым команда отправилась в Москву на решающий седьмой матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (3-3).

«Сегодня прошла последняя тренировка, которая завершает 42-ю неделю работы нашей команды. В Москву едем с правильным ментальным настроем, так как в последних четырех матчах выиграли трижды и проиграли только в одной встрече во втором овертайме. Это значит, что мы близки к тому уровню игры, который хотим показывать.

Это будет особенная игра! Тут должны проявляться лучшие качества игроков. Мы должны быть готовы понимать ход игры, играть хорошо в защите и хорошо в нападении, не терять план игры, несмотря на борьбу эмоций. Надо воспринимать этот матч как финал финалов!» – заявил Паскуаль.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»