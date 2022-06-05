Денис Захаров: «Будем выполнять установки тренера и дадим бой ЦСКА»

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Защитник «Зенита» Денис Захаров рассказал, как команда готовилась к решающему седьмому матчу финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА (3-3).

«В очередной раз разобрали игру соперника, обсудили тактику. Будем выполнять установки тренера и дадим бой.

Сыграли уже шесть матчей, думаю, что эмоции уже не будут захлестывать. В любом случае наши болельщики будут на матче, мы же будем стараться одержать победу», – сказал Захаров.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»

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