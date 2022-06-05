Семен Антонов – о 7-м матче: «Хорошая кульминация сезона. Вишенка на торте для всех любителей баскетбола»

Форвард ЦСКА Семен Антонов рассказал о подготовке к решающему седьмому матчу финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (3-3).

«Болельщики пишут мне в социальных сетях, что это очень крутая серия. Люди хотели семиматчевую серию, потому что потом будет перерыв. Люди будут скучать до сентября по баскетболу.

Хорошая кульминация сезона. Такая вишенка на торте для всех любителей баскетбола.

Семья — это источник энергии для любого человека, для любого спортсмена. Они разделяют с нами радость от победы и горечь от поражения. Они видят нас настоящими. И я надеюсь, что завтра мы все будем радоваться», — сказал Антонов.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»