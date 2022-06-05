Адам Сильвер: «Разрыв отношений с Китаем стоил НБА сотни миллионов долларов»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что разрыв отношений с Китаем стоил лиге сотни миллионов долларов.

«Если говорить с точки зрения политики, практически каждая компания из списка Fortune 100 ведет бизнес в Китае. У нас огромные торговые отношения с Китаем. Практически все телефоны в этой комнате, одежда, которая на вас надета, обувь, все сделано в Китае.

Если говорить с более широкой общественной точки зрения, мы должны обратиться за указаниями к правительству США. Если люди рекомендуют нам больше не иметь торговых отношений с Китаем, а я так не считаю, то это огромная глобальная проблема, и мы будем следовать примеру нашего правительства», – заявил Сильвер.

Напомним, что отношения между Китаем и НБА испортились после твита бывшего генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, выразившего поддержку антиправительственным демонстрантам в Гонконге в 2019 году.

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