Адам Сильвер поддержал намерение «Селтикс» подать заявку на проведение Матча звезд

В феврале стало известно, что «Бостон» принял решение подать заявку на проведение Матча всех звезд НБА.

Комиссионер лиги поддержал намерение «Селтикс».

«Я поддерживаю планы с подачей заявки. Отличный город, скоро мы там будем», – заявил Сильвер.

Следующие два звезд пройдут в Солт-Лейк-Сити и Индианаполисе соответственно, поэтому «Селтикс» смогут претендовать на проведение мероприятия в 2025 году.

Бостон принимал первый в истории Матч всех звезд в 1951 году. Последний раз мероприятие проходило в Бостоне в 1964-м.

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