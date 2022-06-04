Адам Сильвер поддержал намерение «Селтикс» подать заявку на проведение Матча звезд

В феврале стало известно, что «Бостон» принял решение подать заявку на проведение Матча всех звезд НБА.
Комиссионер лиги Адам Сильвер поддержал намерение «Селтикс».
«Я поддерживаю планы «Бостона» с подачей заявки. Отличный город, скоро мы там будем», – заявил Сильвер.
Следующие два Матча звезд пройдут в Солт-Лейк-Сити и Индианаполисе соответственно, поэтому «Селтикс» смогут претендовать на проведение мероприятия в 2025 году.
Бостон принимал первый в истории Матч всех звезд в 1951 году. Последний раз мероприятие проходило в Бостоне в 1964-м.
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