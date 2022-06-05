Адам Сильвер: «Лучшие игроки должны получить стимул работать на площадке»

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал об изменениях, которые могут произойти в лиге в ближайшее время.

«Конечно, меня волнует имидж НБА так же, как и сама лига. Каждый руководитель желает видеть не столько равенство на площадке каждый год, сколько одинаковые возможности. Нужна система, в которой лучшие игроки или команды с лучшим управлением могут выигрывать.

Мы развиваем систему ограничения заработной платы, чтобы команды имели равные возможности для борьбы. Мы считаем ее неотъемлемой частью лиги и постоянно говорим об этом с ассоциацией игроков. Все 450 игроков хотят иметь равные шансы на победу, играть за чемпионскую команду. Так что я доволен состоянием дел. Я в восторге от команд, которые здесь, в финале.

Мы хотим убедиться, что в нашей системе лучшие игроки получают стимул работать на площадке. В то же время мы, очевидно, не хотим травм из-за слишком большого количества матчей. Надеемся, что сможем поработать сообща со всеми 30 командами и нашей ассоциацией игроков.

Сейчас мы не обсуждаем расширение лиги. Оно действительно создает определенное рассеивание. Даже если добавить еще 30 игроков или около того, по-прежнему будет отток таланта. Именно об этом думают другие команды, когда мы говорим о расширении.

Что касается , к какой-то момент клуб будет продан. У меня нет никакого представления о точном времени. Сегодня я прочитал заявление о том, что команда в настоящее время не продается. Но когда-нибудь она будет выставлена на торги. Это чрезвычайно сложная организация. Хотя прошло уже несколько лет (с момента смерти прошлого владельца, Пола Аллена – прим. Sports.ru), эти вещи требуют времени», – сказал Сильвер.

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