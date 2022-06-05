Сергей Базаревич: «Когда тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков»

Новый главный тренер «Самары» заявил, что рад возглавить команду и постарается использовать эту возможность в том числе для подготовки игроков для национальной сборной.

«Самара — знакомый для меня город, знакомый регион. Я рад возглавить клуб.

Мне кажется, руководители создали такую структуру, которой раньше не было. И сейчас есть фундамент, есть хорошая пирамида подготовки спортсменов. Мы подготовимся и пойдем только вперед.

Когда я тренировал сборную, всегда была проблема в нехватке российских игроков. И мы постараемся и в этом отношении сработать», – сказал Базаревич.

«Мне 23, и первый вызов в сборную — удивление, а уже потом счастье». Максим Барашков: «Химки», «Самара», сборная