Владислав Коновалов станет ассистентом Сергея Базаревича в «Самаре»

Владислав Коновалов покинет пост главного тренера «Автодора» и присоединится к тренерскому штабу Сергея Базаревича в «Самаре», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Также ассистентом Базаревича станет его сын Дмитрий, который провел прошлый сезон в ЦСКА-2 в качестве тренера-скаута.
Коновалов возглавил «Автодор» после ухода Эмиля Райковича в конце февраля. Под руководством 48-летнего российского специалиста саратовская команда, оставшись без легионеров, выиграла два матча из 11 и проиграла УНИКСу в четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (0-3).
Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо