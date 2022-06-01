Владислав Коновалов станет ассистентом Сергея Базаревича в «Самаре»

Владислав Коновалов покинет пост главного тренера и присоединится к тренерскому штабу в «Самаре», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Также ассистентом Базаревича станет его сын Дмитрий, который провел прошлый сезон в ЦСКА-2 в качестве тренера-скаута.

Коновалов возглавил «Автодор» после ухода Эмиля Райковича в конце февраля. Под руководством 48-летнего российского специалиста саратовская команда, оставшись без легионеров, выиграла два матча из 11 и проиграла УНИКСу в четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (0-3).

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