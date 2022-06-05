Сергей Базаревич стал главным тренером «Самары». Контракт рассчитан на 2 года

официально объявила о назначении новым главным тренером команды. Соглашение со специалистом рассчитано на два сезона.

В тренерский штаб войдут Владислав Коновалов, последние годы работавший в саратовском «Автодоре», Дмитрий Базаревич, имеющий опыт работы в сборной России и системе столичного ЦСКА, а также «ветеран» «Самары» Александр Полинкевич.

Бывший главный тренер сборной России (2016-2021) ранее возглавлял самарские клубы «Красные крылья» с 2011 по 2014 год и «ЦСК ВВС-Самара» в сезоне-2005/06.

Подписание специалиста является одним из ключевых шагов к подготовке заявки на вступление команды в Единую лигу ВТБ в сезоне-2022/23. Сообщалось, что «Самара» уже получила гарантии региональных властей и одобрение руководства лиги.

Совет Лиги ВТБ, который примет решение относительно будущего команды, пройдет 14 июня. На повышение в классе претендуют также «Уралмаш», «Руна» и МБА.

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