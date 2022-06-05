Димитрис Итудис: «Если бы кто-то сказал мне, что мы сыграем решающий матч сезона перед нашими болельщиками в Москве, я бы согласился»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями перед решающим седьмым матчем финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против петербургского «Зенита» (3-3).

«Мы взволнованы. Если бы кто-то сказал мне, что мы сыграем решающий матч сезона перед нашими болельщиками в Москве, я бы согласился. Ждем начала этой игры.

Хорошо, что у нас не осталось билетов, спасибо болельщикам. Это означает, что у них большие ожидания, и они будут поддерживать команду», – сказал Итудис.

Седьмой матч финала лиги ВТБ уже сегодня. Разбираем значение решающей игры для звезд ЦСКА и «Зенита»