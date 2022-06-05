Андре Игудала: «Могли уничтожить «Селтикс» в 1-м матче, но упустили инициативу в один момент»

Ветеран рассказал о переломном отрезке первого матча финальной серии против «Селтикс» (108:120, 0-1).

«Это был ключевой момент матча. Вы знаете, я понимаю игру очень глубоко. Я задавал себе этот вопрос несколько раз. Мы оторвались на 10 очков в первой половине, и я подумал: «Хорошо, следующая минута важна».

Вот какой опыт должна приобрести наша скамейка запасных. Отрываясь на 10, будьте уверены, что следующие два или три владения эти молодые парни не перестанут атаковать вас. Они будут приходить снова и снова, продолжая оказывать давление.

Вам не нужно играть быстрее. Наоборот, когда вы ведете 10 очков, нужно упростить игру. Теперь вы действительно выцеливаете атаку, не бежите в быстрый отрыв, не бросаете трехочковые. Ты не понимаешь некоторых деталей, если не являешься одним из нас, но это влияет на игру.

Мы оторвались на 15, 14 очков, как бы там ни было. И я такой: «Нам нужен только один момент, мы можем уничтожить их с помощью лэй-апа». И потом произошло что-то вроде «бум, бум». Вещи, которые не очевидны простому зрителю, но игроки об этом знают. Именно так переходит инициатива», – сказал Игудала.

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