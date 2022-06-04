Отец Клэя Томпсона: «Нельзя позволить «Селтикс» взять 18-й титул раньше «Лейкерс»

Майкл Томпсон, двукратный чемпион в составе (1987, 1988) и отец атакующего защитника надеется на поражение «Селтикс» в финале этого года.

В сезоне-1986/87 «Лейкерс» Майкла обыграли в финальной серии . В те годы между клубами шло ожесточенное противостояние.

«Джерри Басс всегда говорил, что поражение – это достаточно плохо, но поражение от «Селтикс» было невыносимым. Теперь мы все фанаты «Уорриорз». Они должны помочь нам удержать ничью с «Бостоном». Мы не можем позволить им взять 18-й титул раньше нас», – сказал Майкл Томпсон.

«Голден Стэйт» выиграл первый матч серии, вторая встреча состоится в воскресенье ночью.

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?