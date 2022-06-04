Седрик Максвелл: «Селтикс» возьмут этот титул, а «Лейкерс» останутся не у дел»

Двукратный чемпион НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрик Максвелл поделился своими ожиданиями от возможного чемпионства команды в нынешнем сезоне.

«Противостоять «Лейкерс» – в этом весь смысл. Они якобы сравнялись с нами. Люди говорят, что «Лейкерс» задают тон в НБА, но изначально таковыми являлись «Селтикс». , мы возьмем этот титул, а ты останешься не у дел», – заявил Максвелл.

Легендарный игрок «Бостона» известен своими колкостями в адрес члена Зала славы Уорти, который трижды становился чемпионом с «Лейкерс» (1985, 1987, 1988).

«Селтикс» могут завоевать свой 18-й титул в истории, если одержат победу в финальной серии нынешнего сезона против (1-0).

становились чемпионами 17 раз.

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