Седрик Максвелл: «Селтикс» возьмут этот титул, а «Лейкерс» останутся не у дел»

Двукратный чемпион НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрик Максвелл поделился своими ожиданиями от возможного чемпионства команды в нынешнем сезоне.
«Противостоять «Лейкерс» – в этом весь смысл. Они якобы сравнялись с нами. Люди говорят, что «Лейкерс» задают тон в НБА, но изначально таковыми являлись «Селтикс». Джеймс Уорти, мы возьмем этот титул, а ты останешься не у дел», – заявил Максвелл.
Легендарный игрок «Бостона» известен своими колкостями в адрес члена Зала славы Уорти, который трижды становился чемпионом с «Лейкерс» (1985, 1987, 1988).
«Селтикс» могут завоевать свой 18-й титул в истории, если одержат победу в финальной серии нынешнего сезона против «Голден Стэйт» (1-0).
«Лейкерс» становились чемпионами 17 раз.
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