Седрик Максвелл: «Селтикс» возьмут этот титул, а «Лейкерс» останутся не у дел»

Теги Бостон Голден Стэйт Лейкерс НБА Джеймс Уорти НБА плей-офф Седрик Максвелл Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Бостона» (1981, 1984) Седрик Максвелл поделился своими ожиданиями от возможного чемпионства команды в нынешнем сезоне.

«Противостоять «Лейкерс» – в этом весь смысл. Они якобы сравнялись с нами. Люди говорят, что «Лейкерс» задают тон в НБА, но изначально таковыми являлись «Селтикс». Джеймс Уорти, мы возьмем этот титул, а ты останешься не у дел», – заявил Максвелл.

Легендарный игрок «Бостона» известен своими колкостями в адрес члена Зала славы Уорти, который трижды становился чемпионом с «Лейкерс» (1985, 1987, 1988).

«Селтикс» могут завоевать свой 18-й титул в истории, если одержат победу в финальной серии нынешнего сезона против «Голден Стэйт» (1-0).

«Лейкерс» становились чемпионами 17 раз.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные