Клэй Томпсон обошел Леброна и стал вторым по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА

Защитник «Уорриорз» в четверг обошел форварда «Лейкерс» и стал вторым по реализованным 3-очковым в плей-офф НБА.

В первом матче финальной серии с «Селтикс» (108:120, 0-1) на счету Клэя 15 очков при 3 из 7 из-за дуги. Карьерный показатель снайпера по 3-очковым в плей-офф – 434 попадания (432 у Джеймса).

Лидирует одноклубник Томпсона Стефен Карри – 537 точных 3-очковых в плей-офф.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?