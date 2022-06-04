38 из 41 3-очковых бросков «Селтикс» в 1-м матче финала были открытыми

«Уорриорз» не лучшим образом защищались на периметре во время первого матча финальной серии против «Селтикс» (108:120, 0-1).

38 из 41 3-очковых бросков «Бостона» были открытыми.

15 из 38 этих бросков квалифицируются как «открытые» (соперники находились на расстоянии 1,2-1,8 метра). 23 броска были «полностью открытыми», то есть обороняющиеся игроки находились на расстоянии 1,8 метра и дальше.

«Селтикс» реализовали 21 из 41 дальних бросков в первом матче.

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