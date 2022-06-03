Дрэймонд Грин: «15 из 23 из-за дуги у Хорфорда, Смарта и Уайта? У нас все будет нормально»

Форвард «Уорриорз» после первого матча финальной серии с «Селтикс» (108:120, 0-1) дал понять, что соперник выиграл во многом за счет везения.

Грин считает, что в обычных обстоятельствах его команда сможет исправить положение.

«15 из 23 из-за дуги у Хорфорда, Смарта и Уайта? У нас все будет нормально», – заявил Грин.

отправил в цель 6 из 8 бросков из-за дуги (рекорд для дебютантов плей-офф), 4 из 7, – 5 из 8. Общими усилиями «Селтикс» реализовали 51,2% 3-очковых.

Как же круто открыли финал НБА! Стеф Карри раскромсал рекорд по бодрому старту – «Бостон» ответил сказочным финишем

«Селтикс» преодолели заколдованный барьер, который не покорялся 2 года назад, 5 лет назад, 10. А что поменялось?