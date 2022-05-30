«Бостон» на пути в финал обыгрывал команды, которым уступал в трех последних розыгрышах в плей-офф

«Бостон» на пути в финальную серию сезона-21/22 обыгрывал команды, которым уступал в трех последних розыгрышах в плей-офф.

«Селтикс» прошли «Нетс» (поражение в 2021 году), «Бакс» (2019) и «Хит» (2020).

«Верю, что этот опыт помог нам. После тех поражений было очень обидно, было больно. И мы никогда не забывали об этом. Нам не хотелось испытать эти чувства снова», – сказал лидер «Бостона» .

В воскресенье «Бостон» одолел в седьмом матче финала Востока со счетом 100:96, 4-3.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)