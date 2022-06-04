Си Джей Макколлум: «Собираюсь тренироваться с Зайоном в Нью-Йорке и провести вместе время в Вегасе»

Защитник «Пеликанс» рассказал о планах на межсезонье, которые связаны с форвардом команды .

Макколлум и Уильямсон пока не провели ни одного совместного матча.

«Мы с Зайоном связывались и обсуждали, когда сможем встретиться.

Собираюсь вытащить его в Нью-Йорк, чтобы вместе поработать во время недели перед драфтом. Еще мы объединимся, чтобы провести вместе время в Вегасе», – рассказал Си Джей.

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