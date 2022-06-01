Чарльз Баркли – о Зайоне Уильямсоне: «Если кто-нибудь предложил бы мне 200 млн долларов, я стал бы самым худым тяжелым форвардом в истории цивилизации»

Член Зала славы пошутил по поводу того, что может предложить Зайону Уильямсону новый контракт на сумму около 200 млн долларов за пять лет.

«Послушайте, я никогда не получал больше 5 миллионов долларов. Я счастлив, мне плевать на деньги. Но если кто-нибудь сказал бы, что готов заплатить мне 200 млн долларов, я стал бы самым худым тяжелым форвардом в истории цивилизации», – сказал Баркли.

11-кратный участник Матча всех звезд рассказал, что тоже испытывал проблемы с лишним весом в начале карьеры, но сумел с ними справиться. Баркли посоветовал Зайону нанять персонального повара.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы