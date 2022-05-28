Брайан Уиндхорст: «Пеликанс» намерены предложить Зайону огромный контракт с частичной гарантией»

«Новый Орлеан» планирует предложить форварду Зайону Уильямсону многолетнее продление контракта с частичной гарантией, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«В данный момент «Пеликанс» не намерены предлагать полностью гарантированный пятилетний контракт. Во многом это идет от владелицы клуба Гэйл Бенсон, которая также владеет «Сэйнтс» (базирующаяся в Новом Орлеане команда НФЛ – прим. Sports.ru).

Как мне сказали, они планируют использовать тот же подход при заключении соглашений с игроками, что и в футболе. Они предложат ему огромный контракт, но не будут гарантировать его целиком», – сказал Уиндхорст.

Ранее Зайон заявил, что, не раздумывая, продлит контракт с клубом, если получит соответствующее предложение.

Первый номер драфта-2019 может получить этим летом 5-летнее соглашение на 182-195 млн долларов до конца сезона-2026/27.

За три сезона в НБА Уильямсон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы