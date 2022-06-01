Кендрик Перкинс: «Что делать «Никс»? Смотреть, что там у Зайона с «Пеликанс»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Нью-Йорк» должен внимательно следить за контрактной ситуацией форварда Зайона Уильямсона в «Новом Орлеане».
«Что следует делать «Никс» этим летом?», – спросил один из болельщиков в твиттере.
«Смотреть, что там у Зайона с «Пеликанс», – ответил Перкинс.
Первый номер драфта-2019 может получить этим летом 5-летнее соглашение на 182-195 млн долларов до конца сезона-2026/27.
Ранее сообщалось, что «Новый Орлеан» не намерен предлагать полностью гарантированное максимальное продление контракта игроку в нынешнее межсезонье.
За три сезона в НБА Уильямсон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.
Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы