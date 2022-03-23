Инсайдер Крис Хэйнс: «Реабилитация Майкла Портера проходит не очень хорошо»

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По словам инсайдера Yahoo Sports Криса Хэйнса, реабилитация форварда «Денвера» Майкла Портера после операции проходит не очень хорошо. Ожидается, что разыгрывающий Джамал Мюррэй (разрыв передней крестообразной связки) вернется в строй раньше, чем Портер.

Ранее сообщалось, что оба игрока могут вернуться в состав «Наггетс» до плей-офф.

1 декабря Портер перенес операцию на позвоночнике. Это третья операция на позвоночнике в карьере 23-летнего игрока и вторая с тех пор, как в 2018 году «Наггетс» выбрали его под 14-м номером драфта.

В нынешнем сезоне Портер набирал 9,9 очка и 6,6 подбора в среднем за матч.

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