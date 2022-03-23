Инсайдер Крис Хэйнс: «Реабилитация Майкла Портера проходит не очень хорошо»

По словам инсайдера Yahoo Sports Криса Хэйнса, реабилитация форварда «Денвера» после операции проходит не очень хорошо. Ожидается, что разыгрывающий (разрыв передней крестообразной связки) вернется в строй раньше, чем Портер.

Ранее сообщалось, что оба игрока могут вернуться в состав «Наггетс» до плей-офф.

1 декабря Портер перенес операцию на позвоночнике. Это третья операция на позвоночнике в карьере 23-летнего игрока и вторая с тех пор, как в 2018 году «Наггетс» выбрали его под 14-м номером драфта.

В нынешнем сезоне Портер набирал 9,9 очка и 6,6 подбора в среднем за матч.

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