Джамал Мюррэй и Майкл Портер вряд ли сыграют в плей-офф

, скорее всего, лишится защитника и форварда в плей-офф нынешнего сезона.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, игроки не примут участие в последней встрече регулярного чемпионата с в воскресенье и вряд ли выйдут на площадку в ходе матчей на вылет.

Мюррэй не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне из-за разрыва связки колена. Портер восстанавливается после операции на позвоночнике, которую он перенес 1 декабря 2021 года.

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