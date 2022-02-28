«Денвер» ожидает, что Майкл Портер и Джамал Мюррэй вернутся к плей-офф

ожидает, что и , и вернутся после травм к играм плей-офф, если не раньше, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

Мюррэй выбыл из строя в апреле прошлого года из-за разрыва передней крестообразной связки. Портер не играет с 6 ноября после третьей операции на спине.

Президент «Наггетс» Тим Коннелли заявил 11 февраля, что оба игрока должны получить разрешение врачей на тренировки «в не слишком отдаленном будущем», но не стал называть конкретные сроки.

Агент Портера недавно сообщил, что 23-летний игрок планирует вернуться в марте, хотя изначально ожидалось, что он пропустит остаток регулярного чемпионата.

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