Леброн Джеймс – о назначении Хэма: «Как же я рад! Добро пожаловать, тренер»

Новым главным тренером «Лейкерс» станет ассистент «Бакс» Дарвин Хэм.

Звездный форвард «озерников» отреагировал на новость о грядущем назначении в твиттере.

«Как же сильно я рад!!!!!!!! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!!» – написал 37-летний Джеймс.

Ранее сообщалось, что Джеймс и фронт-офис расходятся во мнениях относительно главного тренера. Леброн и авторитетные игроки команды якобы хотели видеть на посту опытного специалиста.

48-летний Хэм назывался фаворитом и Курта Рэмбиса, которые имеют сильное влияние на принятие решений в «Лейкерс».

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