Леброн Джеймс – о назначении Хэма: «Как же я рад! Добро пожаловать, тренер»

Новым главным тренером «Лейкерс» станет ассистент «Бакс» Дарвин Хэм.
Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на новость о грядущем назначении в твиттере.
«Как же сильно я рад!!!!!!!! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!!» – написал 37-летний Джеймс.
Ранее сообщалось, что Джеймс и фронт-офис «Лейкерс» расходятся во мнениях относительно главного тренера. Леброн и авторитетные игроки команды якобы хотели видеть на посту опытного специалиста.
48-летний Хэм назывался фаворитом Фила Джексона и Курта Рэмбиса, которые имеют сильное влияние на принятие решений в «Лейкерс».
«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА