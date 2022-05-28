Леброн Джеймс – о назначении Хэма: «Как же я рад! Добро пожаловать, тренер»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Фил Джексон Милуоки НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Новым главным тренером «Лейкерс» станет ассистент «Бакс» Дарвин Хэм.

Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс отреагировал на новость о грядущем назначении в твиттере.

«Как же сильно я рад!!!!!!!! Поздравления и добро пожаловать, тренер Хэм!!» – написал 37-летний Джеймс.

Ранее сообщалось, что Джеймс и фронт-офис «Лейкерс» расходятся во мнениях относительно главного тренера. Леброн и авторитетные игроки команды якобы хотели видеть на посту опытного специалиста.

48-летний Хэм назывался фаворитом Фила Джексона и Курта Рэмбиса, которые имеют сильное влияние на принятие решений в «Лейкерс».

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